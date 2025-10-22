Суд оштрафовал директора саратовского «Дорстроя» за сокрытие от налоговой 11 млн

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 54-летнего гендиректора ООО «Дорстрой», проживающего в Ртищево, по уголовному делу о сокрытии денежных средств и имущества организации от налоговой (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант сокрыл денежные средства и имущество организации в пределах имеющейся у предприятия недоимки в период с октября по декабрь позапрошлого года путем использования для расчетов счетов, не принадлежащих его компании. Речь идет о сумме более 11 млн руб.

Фигурант признал вину, раскаялся в содеянном. По решению суда он получил штраф в 200 тыс. руб.

Павел Фролов