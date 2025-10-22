Адвокат заключен под стражу в Удмуртии по обвинению в предаче данных террористам

47-летнего адвоката Владислава Радченко заключили под стражу в Удмуртии по обвинению в передаче данных украинской организации, признанной террористической и запрещенной на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

По версии следствия, Владислав Радченко, являясь действующим членом адвокатской палаты УР, инициативно установил контакт с террористами и передал им значимые для обороноспособности России сведения о деятельности правоохранительных органов и оборонного ведомства на территории региона. Мотивом его поступка, по данным правоохранителей, послужило негативное отношение к проведению спецоперации и политическому руководству РФ, ранее обвиняемый также неоднократно высказывался в поддержку вооруженных формирований и политики действующей власти Украины.

Деятельность фигуранта пресечена региональным УФСБ совместно с центральным аппаратом ведомства. Расследование дела ведет республиканский СУ СК.

Индустриальный райсуд Ижевска заключил Владислава Радченко под стражу до 18 ноября 2025 года. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. По статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы.