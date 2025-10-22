Соцсеть «ВКонтакте» объявила даты проведения VK Fest в Петербурге

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала даты проведения VK Fest в Санкт-Петербурге и других городах. Организаторы обещают, что география мероприятия будет включать и другие города России.

Северная столица примет фестиваль 4 и 5 июля, Москва — 18 и 19 июля, Сириус — 11 июля. В 2026 году VK Fest пройдет в пяти городах страны, еще два населенных пункта будут обвялены позже, как и участники фестиваля.

В 2025 году VK Fest принял поклонников массовой культуры 5 и 6 июля.

Татьяна Титаева