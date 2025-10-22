«Ведомости»: MR Group построит элитный ЖК на месте здания школы в центре Москвы

Компания «Эпсилон», входящая в MR Group, проектирует жилой комплекс (ЖК) на площадке в 1-м Казачьем переулке недалеко от станции метро «Полянка». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с девелопером.

MR Group планирует возвести новый девятиэтажный ЖК общей площадью 17 тыс. кв. м на месте бывшей школы, которая была построена в 1936 году по проекту архитектора Александра Кеслера, сообщили источники издания.

Опрошенные газетой эксперты предполагают, что на месте бывшей школы появится именно элитное жилье. По их оценкам, строительство дома будет стоить от 6,5 до 9,5 млрд руб. При этом рыночная стоимость актива может составлять от 1 до 1,5 млрд руб. На старте продаж средняя стоимость лотов за кв. м в жилом комплексе может составить от 1,6 млн руб. до 3 млн руб., считают эксперты.

Telegram-канал «Наша Якиманка. Канал Граждан» сообщил, что девятиэтажный дом по адресу 1-й Казачий переулок, дом 10 стр. 1 построят на месте бывшей школы №627. При этом само здание бывшего учебного заведения планируют снести.