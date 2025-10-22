Компания ООО «Энергия-Источник» выпустила мобильную версию программы «Конфигуратор ЭнИ»

Приложение позволяет производить конфигурирование и мониторить текущие значения с измерительных преобразователей ЭнИ-802М-USB, ЭнИ-3320-RTD/ТС, ЭнИ-3321-RTD/ТС.

Новое мобильное приложение от компании «Энергия-Источник» максимально упрощает настройку и диагностику изделий непосредственно на объекте — теперь для настройки и проверки приборов достаточно лишь смартфона с установленной программой и кабеля USB Type-C/Type-C.

Уже сейчас мобильное приложение «Конфигуратор ЭнИ» доступно для скачивания в RuStore и на сайте ООО «Энергия-Источник» (в разделе «Документация» соответствующих приборов).

Служба техподдержки ответит на Ваши вопросы по использованию данного программного продукта. Обращайтесь по телефону +7 (351) 239-11-01 доб. 3 или по почте — support@en-i.ru

