Историка моды Васильева задержали на границе США

Российского дизайнера и историка моды Александра Васильева задержали при въезде в США. Об этом он рассказал в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Васильев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Васильев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам Александра Васильева, на границе у него взяли отпечатки пальцев и задали вопросы о целях поездки, контактах и адресах, а также об обширной рекламе его выступлений в Штатах. Пограничников также смутило удаленное расположение городов, куда он приедет с гастролями.

Не успокоили таможенников и его ответы на «хорошем английском языке», пояснил дизайнер. Господин Васильев добавил, что на улице его ждал лимузин, однако сообщить водителю о задержании он не смог, поскольку телефон пришлось отдать полицейскому.

После допроса историка моды отвели в комнату для задержанных. Сотрудница аэропорта спросила Александра Васильева, не хочет ли он забрать свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. «К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами "багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет"»,— уточнил дизайнер.

Во время тура господин Васильев выступит в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, а также в Канаде, Торонто и Монреале.

Историк моды вел программу «Модный приговор» на Первом канале более десяти лет. После ухода с российского телевидения в 2022 году он переехал во Францию.