Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя иномарки под Саратовом

В Марксовском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 14:50 сегодня, 22 октября, близ села Орловское. Согласно предварительным сведениям, там водитель автомобиля «Тойота» 1989 года рождения допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель иномарки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов