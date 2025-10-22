Airbus, Thales и Leonardo создают европейского космического гиганта

Европейские компании Airbus, Thales и Leonardo близки к подписанию соглашения об объединении их космических подразделений, сообщает Financial Times. Факт переговоров подтвердили в Airbus и Thales.

Детали договора о создании совместного предприятия все еще прорабатываются, но общие его черты уже согласованы. Согласно плану, франко-германская Airbus получит 35% акций в СП, а французская Thales и итальянская Leonardo — по 32,5%. При этом Airbus получит компенсацию от своих партнеров по сделке за то, что основной вклад в будущий оборот СП будет вносить именно она, но права на увеличение доли в предприятии у нее не будет.

Объединение космических подразделений трех компаний — ответный шаг на доминирование SpaceX Илона Маска на рынке телекоммуникационных спутников. Новая компания будет управлять примерно 30 заводами по всей Европе, где будут работать порядка 25 тыс. сотрудников. Ожидаемый годовой оборот совместного предприятия — €6,5 млрд.

Кирилл Сарханянц