Работы по оценке загрязненной территории КУБа могут потребовать еще 25 млн рублей

На сегодняшнем заседании комитета по бюджету прозвучал доклад министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича. Информация была посвящена реализации мероприятий, а также планам по ликвидации экологических последствий закрытия шахт Кизеловского угольного бассейна (КУБ).

По словам господина Белановича, «дорожной картой» была принята концепция минимизации изливов шахтных вод в водные объекты и ликвидации негативных экологических последствий. В частности, силами АНО «Пермский НОЦ» было организовано проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой был выполнен сравнительный анализ имеющихся технических решений, направленных на ликвидацию изливов. Одно из самых эффективных — технология самого НОЦ на основе электролиза. В 2025 году была выполнена оценка и обоснование вариантов комплексной экологической реабилитации территории КУБа. Общий объем финансирования из бюджета Прикамья составил 10 млн руб.

Дорожной картой также предусмотрено, что до конца декабря 2026 года должны быть разработаны региональные нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в реках Яйве, Косьве и Чусовой. Ответственным за этот этап является Росрыболовство. По словам господина Белановича, пока ведомством не определен источник финансирования. «Мы прорабатываем этот вопрос. Вышли с инициативой на Минприроды России, чтобы рассмотрели возможность выделения финансирования в рамках нового проекта “Вода России”. Если этап будет приторможен, то это существенно приостановит работу по КУБу»,— отметил министр. По оценке господина Белановича, этот этап потребует около 25 млн руб.

Напомним, шахты, закрытые в начале 2000-х годов в связи с нерентабельностью, спровоцировали скопления талой и дождевой воды, которая, окисляясь, стала попадать в местные водоемы. Это привело к загрязнению рек на территории Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского округов из-за многочисленных изливов кислых шахтных вод.