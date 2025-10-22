Совфед одобрил применение настоящих наркотиков для тренировки служебных собак

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает МВД, ФСБ и ФТС использовать настоящие наркотики для тренировки служебных собак. Документ позволяет ведомствам приобретать наркотические вещества без лицензии и хранить их в служебных помещениях.

Обычно для тренировок собак используют имитаторы наркотиков, запах которых создается химическим путем. В феврале 2025 года МВД заявило, что искусственно созданные наркотики отличаются по запаху от натуральных и снижают эффективность подготовки собак. Ведомство призвало разрешить органам внутренних дел хранить и использовать настоящие наркотики.

Соответствующий проект поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» правительство внесло на рассмотрение 29 августа. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях 21 октября.

Полина Мотызлевская