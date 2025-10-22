От сервиса к диалогу: «Уралэнергосбыт» представил на РЭН-2025 новую философию взаимодействия с клиентами

«Уралэнергосбыт» принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя — 2025» (РЭН-2025). Компания представила современные цифровые решения в сфере клиентского сервиса, разработанные специалистами организации, а также поделилась опытом трансформации процессов взаимодействия с клиентами. Ключевым экспонатом компании стал инновационный комплекс «Продиалог».

«Продиалог» — комплекс современных решений для обслуживания клиентов, который состоит из омниканальной платформы, терминалов видео- и самообслуживания и электронной очереди. «Продиалог» предоставляет цифровую среду для коммуникаций на всех этапах взаимодействия с клиентами, позволяя компаниям повышать уровень обслуживания и доступность своих сервисов.

Стенд «Уралэнергосбыт» в составе экспозиции Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (АГПЭСК) стал одной из самых посещаемых площадок форума. За три дня работы более 300 участников из разных регионов России протестировали «Продиалог» и высоко оценили его удобство, функциональность и технологичность.

В рамках деловой программы генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков выступил с докладом «Монополия в отрасли не должна ухудшать качество сервиса». На круглом столе он рассказал, как с 2019 года компания прошла путь трансформации и перехода от традиционного обслуживания в офисах к современной единой омниканальной среде взаимодействия с клиентами, объединяющей кол-центр, текстовые каналы: чаты, почту, мессенджеры, социальные сети, а также инфоматы с возможностью видеосвязи.

«Мы стремимся стереть границы между цифровым и очным сервисом. «Продиалог» – это единая точка контакта, где клиент может быстро и удобно решить любой вопрос. Гибридная модель, когда к самообслуживанию в инфомате можно подключить живого оператора, вызвала большой интерес у коллег по отрасли. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — отметил генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

Посетители форума смогли ознакомиться с ключевыми возможностями решения:

интуитивно понятным и функциональным интерфейсом,

видео-консультациями с оператором и помощью в режиме онлайн,

сканированием и передачей документов при консультации через сканер, мессенджеры и электронную почту,

печатью необходимых документов: актов, квитанций, справок, чеков,

предварительной записью на различные услуги и интеграцией с электронной очередью,

функционалом оплаты картой через встроенный терминал или по СБП через QR-код,

различными сценариями самообслуживания с пошаговыми подсказками: передачей показаний, оплатой, подачей заявки на опломбировку, заявления и др.

РЭН-2025 стал для компании не только площадкой для демонстрации инноваций, но и важным источником обратной связи. Полученные предложения будут использованы при развитии сервисной модели и масштабировании «Продиалог» в другие регионы, где уже стартовали пилотные проекты.

«Уралэнергосбыт» благодарит организаторов форума, АГПЭСК и всех участников. Компания продолжит делиться своим опытом и внедрять решения, направленные на повышение стандартов клиентского сервиса в энергетической отрасли.

