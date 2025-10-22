Начальник следственного отдела по городу Чайковскому отправлен в СИЗО

Дзержинский суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю следственного отдела по городу Чайковскому СУ СКР по Пермскому краю Павлу Чепкасову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Господину Чепкасову предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Сторона защиты ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего отправить обвиняемого в СИЗО. Под стражей он будет содержаться до 27 ноября 2025 года. Постановление об аресте в законную силу пока не вступило.

Павел Чепкасов возглавляет следственный отдел по городу Чайковскому с 2021 года. Ранее он работал в этом же подразделении на должности заместителя начальника. Службу в органах СКР он проходит с 2008 года.