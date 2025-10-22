Главком НАТО: РФ стала осторожнее после жесткой реакции альянса на БПЛА в Европе

Американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил жесткость альянса при появлении беспилотников в их воздушное пространстве. Из-за этого, убежден господин Гринкевич, Россия стала осторожнее.

«Русские... признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли ее, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше»,— уточнил главком НАТО (цитата по Reuters).

По словам Алексуса Гринкевича, Россия продолжает «использовать гибридные подходы, чтобы бросить вызов» НАТО. Альянс, в свою очередь, готов к сдерживанию, подчеркнул генерал.

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши обнаружили несколько дронов. В республике посчитали беспилотники российскими. После этого НАТО начало операцию для укрепления позиций на восточном фланге. Вскоре Россию снова обвинили в нарушении воздушного пространства стран Европы. В Эстонии заявили о вторжении трех российских истребителей, в Дании и Норвегии — о появлении российских беспилотниках. В Кремле все обвинения отвергли.