Слово дали заказчику

Вчера Ленинский районный суд Уфы продолжил рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, который обвиняется в вымогательстве и получении взяток от ООО «Дортрансстрой» за покровительство при распределении дорожных подрядов. Суд допросил начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константина Паппе. Следствие полагает, что именно ему глава минтранса поручал заключать контракты с «Дортрансстроем». Господин Паппе вчера рассказал, что министр действительно обращался к нему с такими требованиями, однако отметил, что компания не нуждалась в чьем-либо покровительстве.

На очередном заседании по уголовному делу в отношении бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева вчера допросили Константина Паппе, начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы, подведомственного администрации города.

Господину Марзаеву вменяется вымогательство и получение взяток от топ-менеджеров дорожно-строительной компании «Дортрансстрой» (ч 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в конце лета — начале осени 2023 года вице-премьер, курировавший транспортную отрасль в региональном правительстве, потребовал от бенефициара компании Марата Латыпова платить за каждый заключенный госконтракт на ремонт и строительство дорог. В случае отказа, следует из обвинительного заключения, вице-премьер угрожал проблемами при финансировании уже полученных контрактов и сдаче объектов в эксплуатацию. Общая сумма взяток должна была составить более 56,1 млн руб. — 10% от суммы шести контрактов «Дортрансстроя» с УСРДИС, подписанных в конце 2023-го — начале 2024 года. В общей сложности «Дортрансстрой» якобы передал чиновнику более 37 млн руб.

Следствие считает, что посредником при передаче взяток был министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов (скончался в начале марта этого года). Именно он дал показания на Алана Марзаева в июне 2024 года.

По версии государственного обвинения, в рамках схемы откатов Александр Клебанов потребовал от начальника УСРДИС Константина Паппе содействовать заключению контрактов с «Дортрансстроем». В озвученных следствию показаниях экс-глава минтранса заявлял, что господин Паппе, как и все участники дорожно-строительного рынка, знали «Дортрансстрой» как «компанию Алана Марзаева».

Сам глава УСРДИС вчера заявил, что ничего не знает об аффилированности предприятия с бывшим вице-премьером. Тем не менее, рассказал он суду, министр транспорта дважды обращался к нему с указаниями заключать контракты с «Дортрансстроем», не апеллируя, при этом, к требованиям Алана Марзаева. По словам свидетеля, Александр Клебанов считал «Дортрансстрой» единственной организацией, которая способна отремонтировать участки проспекта Октября и проспекта Салавата Юлаева, а также построить подъездные пути к Центру фехтования в короткие сроки — до празднования 450-летия Уфы.

Господин Паппе отметил, что формально у министра транспорта и дорожного хозяйства не было возможности и полномочий указывать муниципальному управлению, с кем заключать контракты. «Формально — он (Александр Клебанов — «Ъ») не работодатель мой. Но косвенно мог повлиять на оплату выполненных работ»,– рассказал начальник УСРДИС, объяснив, что 97% финансирования на ремонт и строительство дорог город получает из регионального бюджета.

Закупки, по итогам которых УСРДИС заключал контракты с «Дортрансстроем», по словам свидетеля, проводились на общих основаниях, а компания становилась победителем открытых конкурсов по объективным критериям. Ни УСРДИС, ни муниципальные службы не были в состоянии повлиять на исход конкурсов, так как в противном случае другие участники торгов могли пожаловаться в антимонопольную службу, уверял чиновник.

К тому же, по мнению Константина Паппе, «Дортрансстрой» и не нуждался в чьем-либо покровительстве, так как составить ему конкуренцию при распределении подобных подрядов мог только «Башкиравтодор», находившийся на момент конкурсов в предбанкротном состоянии. В общей сложности, по оценкам свидетеля, на эти две компании приходились две трети рынка дорожного строительства. По данным Rusprofile, «Дортрансстрой» и УСРДИС с 2010 года заключили 100 контрактов на общую сумму около 19 млрд руб. Предприятие наряду с «Башкиравтодором» и «Уралмостостроем» является одним из главных подрядчиков управления.

Что касается роли Алана Марзаева, то Константин Паппе смог однозначно ответить, что вице-премьер курировал два объекта в рамках подготовки к 450-летию Уфы — строительство подъездных путей к Центру фехтования и ремонт Коммунистической улицы. В обоих случаях подрядчиком стал «Дортрансстрой».

Идэль Гумеров