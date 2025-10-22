Кандидат Трампа на пост спецпрокурора признал у себя «нацистские наклонности»

Выдвинутый президентом США на пост спецпрокурора Пол Инграссия снял свою кандидатуру на фоне обвинений в расизме. Сенаторы из числа республиканцев заявили, что не поддержат его, после того, как стало известно, что он публиковал в чатах республиканцев расистские комментарии и признавал наличие у себя «нацистских наклонностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Инграссия

Фото: Alex Brandon / AP Пол Инграссия

Фото: Alex Brandon / AP

Слушания в Сенате по кандидатуре 30-летнего Пола Инграссии на пост спецпрокурора США должны были состояться 23 октября. Однако 21 октября издание Politico опубликовало выдержки из переписки в закрытом групповом чате республиканцев с комментариями господина Инграссии. Он, в частности, написал, что «День Мартина Лютера Кинга нужно засунуть в седьмой круг ада, где ему и место». Он также заявил, что все праздники, связанные с афроамериканской историей, должны быть «выпотрошены». В этом же чате он писал, что никто «никогда не должен доверять ни китайцу, ни индийцу», и признавал, что у него «время от времени проявляются нацистские наклонности».

Когда эта переписка была опубликована, поднялась волна возмущения как среди республиканцев, так и среди демократов. Демократы направили письмо президенту Трампу с требованием снять кандидатуру «белого шовиниста» Инграссии, потому что он «совершенно очевидно не годится для какой-либо работы в правительстве, и менее всего во главе офиса спецпрокурора, ведомства, отвечающего за расследование фактов дискриминации». Представители республиканцев заявили, что не будут голосовать за такого кандидата.

В своем заявлении господин Инграссия объяснил снятие своей кандидатуры так: «К сожалению, у меня сейчас нет достаточного числа голосов республиканцев». Он пообещал и дальше «служить президенту Трампу и его администрации и делать Америку снова великой».

Алена Миклашевская