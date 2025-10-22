Более 60% молодых людей Саратовской области взаимодействуют с объединениями

В деятельность молодежных организаций Саратовской области вовлечено более 60% молодежи региона — порядка 350 тыс. человек. Об этом на правительственном часе в Саратовской областной думе рассказала председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

В Саратовской области работает больше 1,8 тыс. молодежных и детских общественных организаций и объединений: студенческие советы, молодежные советы, волонтерские отряды, патриотические клубы и другие. Из них только 48 зарегистрированы Управлением министерства юстиции по Саратовской области.

Госпожа Беловицкая сообщила, что с началом года комитет поддержал около 300 инициатив. В этом году все проекты и мероприятия, которые работающие с молодежью некоммерческие организации региона посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, подчеркнула чиновница.

Татьяна Смирнова