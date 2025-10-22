Федеральные трассы Удмуртии и Кировской области передадут «Волго-Вятскуправтодор»

Под управление ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», расположенного в Татарстане, перейдут федеральные трассы Удмуртии и Кировской области. Решение принято в рамках масштабной реорганизации территориальных структур Росавтодора, предусмотренной приказом Минтранса России от 15 октября.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» уже курирует федеральные автомобильные дороги, проходящие по территории Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области. Учреждение занимается строительством и эксплуатацией мостов и тоннелей, управлением федеральной дорожной инфраструктурой и объектами, находящимися в государственной собственности.

Анна Кайдалова