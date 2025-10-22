Госдолг Челябинской области превысил 89 млрд рублей

По данным на 1 октября 2025 года, общий государственный долг Челябинской области составлял 89,4 млрд руб. Это самая большая сумма среди регионов Уральского федерального округа, следует из отчета Министерства финансов РФ.

Большую часть долга Челябинской области — 85,3 млрд руб. — составляют бюджетные кредиты. По ценным бумагам региону нужно выплатить 2,8 млрд руб., по государственным гарантиям — почти 1,3 млрд руб.

Среди регионов УрФО второе место по объему госдолга занимает Свердловская область. Субъект не выплатил в общей сложности 82,7 млрд руб. На третьем месте — Курганская область с долгом в 15,5 млрд руб.

Виталина Ярховска