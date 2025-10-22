«Самое эффектное действие вечера произошло, когда на торги вышла картина "9:59"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, каковы его итоги и о чем они свидетельствуют.

Потребовалось почти 20 минут и более 20 торговых «шагов» между несколькими специалистами по телефону и участником аукциона в комнате, но Sotheby`s одержал как минимум одну крупную победу на вечерней распродаже современного искусства 16 октября. Этим победным лотом стал «Портрет карлика» Фрэнсиса Бэкона (1975), который собрал 13,1 млн фунтов с премиями (примерно $17,6 млн). Хотя это и близко не подошло к аукционному рекорду Бэкона в $142,4 млн, установленному на аукционе Christie`s в Нью-Йорке в 2013 году. Результат стоит признать положительным на рынке, который еще не вышел из уныния.

Действительно, это было оживленное мероприятие, длившееся чуть более часа на 27 лотах. В целом выручка от продажи составила 47,6 млн фунтов (или $63,3 млн), при этом три лота остались непроданными, а доля продаж составила 88,9%. Картина Баскиа 1982 года «Без названия (The Arm)» оказалась в середине своей оценки в 4,5-6,5 млн фунтов, уйдя за 5,53 млн. Та же история была и с полотном Уорхола «Четыре розовых Мэрилин» 1986 года, который был продан за 4,3 млн фунтов при оценке в 3-5 млн.

Самое эффектное действие вечера произошло, когда на торги вышла психоделическая картина Люси Булл 2021 года «9:59». Аукционатор открыл торговлю на цене 180 тыс. фунтов, и не менее пяти дилеров быстро в нее включились. Выиграл Дэвид Шредер, исполнительный вице-президент Sotheby`s и председатель по глобальным частным продажам, который дал 1 млн фунтов. Конечный результат с премиями составил 1,26 млн фунтов ($1,68 млн), что является шестым по величине результатом художницы. Последний, 27-й лот — картина Ричарда Серра 2010 года «Взлетающие веса, вертикальные» — ушел после нескольких ставок покупателю в зале за конечные 393,7 тыс. фунтов с учетом премий. В последний раз именно эта работа была продана в 2017 году примерно за 730 тыс. фунтов, также на аукционе Sotheby`s в Лондоне. Выводы делайте сами.

Дмитрий Буткевич