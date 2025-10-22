Топ-менеджеру ЯЭРЗ вынесли приговор за коммерческий подкуп

Фрунзенский районный суд Ярославля вынес приговор руководителю направления механического производства Ярославского электровозоремонтного завода имени Б. П. Бещева Илье Носкову. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сотрудника предприятия задержали летом 2024 года. Руководителя признали виновным в получении коммерческого подкупа за содействие в принятии и своевременном выполнении заказов. Как установил суд, с 2022 по 2024 год подсудимый получил почти 200 тыс. рублей в виде подкупа. Ранее сообщалось, что деньги передавал гендиректор компании, занимающейся оптовой торговлей. Уголовные дела против посредника и совершившего подкуп лица были прекращены благодаря их активному сотрудничеству с правоохранительными органами и добровольному признанию.

На суде Илья Носков заявил, что не считает полученные деньги незаконными, расценивая их как благодарность за работу. Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 204 и назначил ему штраф в размере 2 млн рублей. Также были конфискованы деньги и смартфоны марки iPhone, принадлежащие подсудимому и посреднику.

Алла Чижова