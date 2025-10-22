Проекты петербургских компаний дошли до финала премии InterComm 2025

Семь проектов из Санкт-Петербурга стали номинантами премии в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2025.

В этом году на участие было подано свыше 300 заявок, по итогам отбора их осталось 145. Северо-Западный округ на премии представят проекты: «Экосистема для комфортного старта» («Газпром нефть»), «Ген ИИ: как мы внедрили ИИ в ДНК команды» (Платформа «Профессионалы 4.0»), «Строительные классы». Комплексный образовательный проект, направленный на подготовку школьников к успешной карьере в строительной отрасли через партнёрство с бизнесом, вузами и ссузами» («Главстрой СанктПетербург»), «Экосистема внутренних коммуникаций Газпромбанка: держим в курсе и вовлекаем» (Акционерное общество «Газпромбанк»), «Медицинская мафия» — психологическая ролевая игра («Газпромнефть-Гео»), «Машина времени в детство» (АО «Газпромбанк») и «Школа юных геологов» — квест по станциям геологоразведки (ООО «Газпромнефть-Гео»).

Имена победителей премии InterComm будут названы в Москве 29 октября, на следующий день после проведения одноименной конференции, рассчитанной на специалистов в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративной культуры. В ее рамках участники смогут обменяться опытом и продемонстрировать коллегам способы выстраивания коммуникаций внутри компании на фоне кадрового дефицита и быстрых перемен.

Татьяна Титаева