ЦБ предложил ввести ответственность за необоснованный уход членов советов директоров

Нужно подумать об ответственности для менеджеров, которые безосновательно покидают советы директоров российских публичных компаний, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Владимир Чистюхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Чистюхин

«Это была неправильная ситуация, когда директора просто вставали и уходили по политическим причинам. Возможно, нам надо защитить свой рынок и в требования деловой репутации ввести такой критерий, что если ты без мотивации ушел из совета директоров, то не факт, что ты можешь попасть в следующий», — заявил господин Чистюхин на Форуме корпоративного управления, организованном Московской биржей (цитата по РБК).

Первый зампред ЦБ напомнил, что подобные ситуации происходили в 2022 году после начала СВО. Тогда иностранные топ-менеджеры покидали советы директоров российских компаний без предупреждения. Господин Чистюхин отметил, что это негативно сказалось на рынке и корпоративном управлении, поскольку иностранные менеджеры активно их поддерживали. «Мы потеряли значимый уровень давления, которое тянуло качество вверх, — это уход иностранных институциональных инвесторов», — сказал он.

Претендентов на замену иностранным инвесторам, по мнению господина Чистюхина, нет, помимо государства, которое будет наседать на эмитентов. Первый зампред ЦБ заявил, что Банк России должен «жестче» относиться к механизмам регулирования как эмитентов, так и инвесторов.