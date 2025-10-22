От гриппа привилось 394 тыс. жителей Удмуртии

Прививку от гриппа поставили около 394 тыс. жителей Удмуртии, в том числе 156 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

«На данный момент мы не отмечаем значительного роста вирусных инфекций, еженедельная заболеваемость ОРВИ держится на уровне 11-12 тысяч случаев, что не превышает аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, в декабре – январе традиционно начинают регистрироваться первые случаи гриппа. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы вакцинироваться, дав организму время выработать иммунитет»,– сообщила замминистра здравоохранения республики Алсу Ишниязова.

Как уточнили в региональном министерстве, в наличии имеются вакцины «Совигрипп» для взрослых и детей, «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин, а также препарат «Флю М».