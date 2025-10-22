В лобовом столкновении двух автомобилей в Башкирии погиб водитель

В Мечетлинском районе на 96-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит столкнулись два автомобиля, сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов. Из-за ДТП погиб один человек.

По данным ГАИ, Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся «лоб в лоб» с ВАЗ-2114. 64-летний водитель ВАЗа скончался до приезда скорой помощи, 50-летний водитель Largus с травмами госпитализирован в Месягутовскую больницу.

Идэль Гумеров