Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России возбудили 112 дел из-за нарушений при подготовке к отопительному сезону

Прокуроры выявили более 46,5 тыс. нарушений при подготовке к отопительному сезону в России. Всего по ним вынесли более 25,1 тыс. актов реагирования, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По итогам проверок надзорного ведомства возбудили 112 уголовных дел.

Нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в 30 регионах. В Челябинской области возбудили дело о халатности против чиновников. Дело связано с организацией капитального ремонта объектов теплоснабжения и расчетами за энергоресурсы. Дело о превышении полномочий возбудили в Костромской области за передачу объекта теплоснабжения в аренду по заниженной стоимости.

Кроме того, после вмешательства прокуроров в стране отремонтировали более 3,3 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры. На учет поставили 8,1 тыс. бесхозяйных объектов теплоснабжения. Также были погашены долги на 16,6 млрд руб. за коммунальные ресурсы.

Никита Черненко

Новости компаний Все