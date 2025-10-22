В России возбудили 112 дел из-за нарушений при подготовке к отопительному сезону

Прокуроры выявили более 46,5 тыс. нарушений при подготовке к отопительному сезону в России. Всего по ним вынесли более 25,1 тыс. актов реагирования, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По итогам проверок надзорного ведомства возбудили 112 уголовных дел.

Нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в 30 регионах. В Челябинской области возбудили дело о халатности против чиновников. Дело связано с организацией капитального ремонта объектов теплоснабжения и расчетами за энергоресурсы. Дело о превышении полномочий возбудили в Костромской области за передачу объекта теплоснабжения в аренду по заниженной стоимости.

Кроме того, после вмешательства прокуроров в стране отремонтировали более 3,3 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры. На учет поставили 8,1 тыс. бесхозяйных объектов теплоснабжения. Также были погашены долги на 16,6 млрд руб. за коммунальные ресурсы.

Никита Черненко