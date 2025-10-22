Экс-глава самарского минфина перешел в правительство Курской области

Владимир Панферов назначен временно исполняющим обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Владимир Панферов начал карьеру в Самаре, став заместителем министра финансов Андрея Прямилова. В июле 2024 года он занял пост министра после ареста прежнего руководителя областного минфина.

В настоящее время Андрей Прямилов находится под арестом по делу о строительстве станции метро «Театральная» в Самаре. Вместе с ним по этому же делу под следствием оказались экс-глава регионального правительства Виктор Кудряшов и бывшие руководители минстроя Николай Плаксин и Михаил Асеев.

В июле 2025 года Николай Плаксин был осужден за превышение полномочий и служебный подлог при строительстве культурно-досуговых центров в двух поселках Самарской области по нацпроекту «Культура». Сумма ущерба превысила 2,6 млн руб. Бывшего министра отправили в колонию общего режима на четыре года.

Георгий Портнов