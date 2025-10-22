В Перми перевозчик на водных маршрутах увеличил пассажиропоток на 30%

В 2025 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» перевезло по Каме более 45 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба компании. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Компания является перевозчиком на внутренних водных маршрутах с использованием электрокатамарана «Экоход».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, увеличение пассажиропотока произошло благодаря эксплуатации дополнительного судна «Ягошиха». С июня по октябрь он был задействован под экскурсионно-развлекательные прогулки по Каме. Еще одно судно компании — «Экоходъ 2» — эксплуатируется в Перми второй год. Оно ежедневно выполняет прогулочные рейсы, а также осуществляет пассажирские перевозки на маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск. За сезон на двух прогулочных судах было организовано более 1,8 тыс. рейсов.

В 2026 году «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» планирует расширить количество тематических программ на прогулочном флоте в Перми, и в перспективе — пополнить флот новыми судами.