В салонах МегаФона появилась услуга бесплатной зарядки гаджетов

Посетители салонов связи МегаФон и Yota получили доступ к новой услуге — бесплатной зарядке мобильных устройств. Сервис уже запущен в качестве пилота в трёх городах Приволжья: Казани, Уфе и Самаре. Зарядить свой гаджет бесплатно может любой желающий в салонах, расположенных как в торговых центрах, так и в отдельных точках в шаговой доступности от дома.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В каждом салоне связи посетителям по запросу предоставляются современные пауэрбанки Stellarway. Под этим брендом МегаФон с 2023 года выпускает аксессуары для гаджетов, включая защитные стёкла, аккумуляторы, наушники, адаптеры и зарядные устройства. Пользоваться услугой бесплатной зарядки можно до 30 минут в день.

«Проблема разряженного телефона знакома каждому. Особенно когда нужно срочно отправить важное письмо, сделать звонок, расплатиться в магазине или вызвать такси. Новый сервис теперь доступен в более чем 70 салонах нашей сети, поэтому найти место для быстрой подзарядки не составит труда. Мы постоянно совершенствуем качество обслуживания и стремимся создать комфортную среду для всех наших посетителей», — отметил руководитель отдела по аксессуарам, портативной технике и кастомизированному оборудованию МегаФона Игорь Авдонин.

В июне 2025 года оператор расширил линейку товаров под собственной торговой маркой. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, сетевые зарядные устройства, внешние аккумуляторы и датакабели. По итогам первых месяцев текущего года продажи устройств Stellarway выросли на 83% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года. Помимо устройств Stellarway, МегаФон также развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel.

Напомним, для продления срока службы аккумулятора смартфона необходимо поддерживать уровень заряда в диапазоне 20–80%, так как полная зарядка вызывает избыточный нагрев и ускоряет износ батареи. Стоит также учитывать, что несколько коротких сеансов зарядки в день полезнее одной полной. Кроме того, рекомендуется приобретать только оригинальные зарядные устройства во избежание поломок.

ПАО «МегаФон»