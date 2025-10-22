Использование угля в мире достигло рекордного уровня

По данным ежегодного доклада State of Climate Action, посвященного вопросам изменения климата и возможного влияния на него деятельности человека, 2024 год стал рекордным по объему использования угля в мире.

Доклад готовится под руководством аналитического центра World Resources Institute. В документе говорится, что «уголь является источником двух третей выбросов в электроэнергетике, поэтому крайне важно сократить его использование». Эксперты отмечают, что доля угольной энергетики немного снизилась в мировой выработке электроэнергии — с 37% в 2019 году до 34% в 2024 году. Однако в абсолютном выражении она достигла рекордно высокого уровня из-за роста общего спроса на электроэнергию.

В связи с этим авторы доклада отмечают, что страны мира пока не достигают установленных ими целей по сокращению выбросов парниковых газов,— выбросы продолжают расти, хотя и более медленными темпами, чем раньше. Один из авторов доклада, научная сотрудница World Resources Institute Клеа Шумер заявила: «Нет сомнений, что мы в целом действуем правильно. Мы просто движемся недостаточно быстро. Один из самых тревожных выводов нашей оценки заключается в том, что уже пятый подряд год усилия по поэтапному отказу от угля идут со значительным отставанием».

Евгений Хвостик