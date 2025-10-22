В Самаре передано в суд дело об инциденте со скальпированной работницей предприятия

Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело о несчастном случае на производстве, из-за которого сотрудница лишилась скальпа. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвинения выдвинуты против директора, который, по версии следствия, не обеспечил безопасность сотрудников предприятия, специализирующегося на обработке металлов. По версии следствия, в марте 2024 года сотрудница получила тяжелые травмы. Когда потерпевшая шла мимо токарного автомата, ее волосы попали в механизм, и она получила сотрясение головного мозга, обширную ушибленную скальпированную рану мягких тканей головы и шеи и травматический шок первой степени.

Следствие установило, что директор не провел необходимые инструктажи и обучение охране труда. Расследование дела завершено.

Материалы переданы на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары. Также рассматривается иск о компенсации морального вреда.

Георгий Портнов