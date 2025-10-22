Найденная в горах туристка из Челябинска пребывает в состоянии средней тяжести

Туристка, которая больше трех суток провела на горе Большой Иремель в Башкортостане, находится в стационаре районной больницы Катав-Ивановска в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

«Врачи больницы оказывают всю необходимую медицинскую помощь, поддерживают связь с коллегами из Челябинской областной больницы»,— прокомментировала заместитель главврача по медицинской части районной больницы Инна Мардамай.

43-летнюю туристку из Челябинска спасатели нашли 21 октября в районе Тыгынских болот. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о ее исчезновении стало известно 18 октября. По данным спасателей, она участвовала в конкурсе покорения вершин Уральских гор в составе группы. В определенный момент женщина отделилась и продолжила путь самостоятельно. Все участники конкурса, кроме челябинки, после завершения маршрута вернулись в исходную точку. В поисках приняли участие 104 человека, 20 единиц техники. Работы осложнялись непростым рельефом и плохими погодными условиями.

Ольга Воробьева