Томская гордума перенесет сессии на конец месяца

Городская дума Томска изменит режим проведения своих сессий. Соответствующую поправку в регламент муниципального парламента на своем заседании 22 октября согласовала профильная комиссия по регламенту и правовым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Сессии предложено перенести с первого вторника месяца на его последнюю пятницу. Как пояснил спикер гордумы Сергей Сеченов, при действующем регламенте приходится отдельными решениями переносить январскую, ноябрьскую и майскую сессии. «Чтобы все было планомерно и люди могли планировать»,— заключил он.

Дата ближайшей сессии гордумы пока не назначена.

Валерий Лавский