Томская гордума перенесет сессии на конец месяца
Городская дума Томска изменит режим проведения своих сессий. Соответствующую поправку в регламент муниципального парламента на своем заседании 22 октября согласовала профильная комиссия по регламенту и правовым вопросам.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Сессии предложено перенести с первого вторника месяца на его последнюю пятницу. Как пояснил спикер гордумы Сергей Сеченов, при действующем регламенте приходится отдельными решениями переносить январскую, ноябрьскую и майскую сессии. «Чтобы все было планомерно и люди могли планировать»,— заключил он.
Дата ближайшей сессии гордумы пока не назначена.