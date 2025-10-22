Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Томская гордума перенесет сессии на конец месяца

Городская дума Томска изменит режим проведения своих сессий. Соответствующую поправку в регламент муниципального парламента на своем заседании 22 октября согласовала профильная комиссия по регламенту и правовым вопросам.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Сессии предложено перенести с первого вторника месяца на его последнюю пятницу. Как пояснил спикер гордумы Сергей Сеченов, при действующем регламенте приходится отдельными решениями переносить январскую, ноябрьскую и майскую сессии. «Чтобы все было планомерно и люди могли планировать»,— заключил он.

Дата ближайшей сессии гордумы пока не назначена.

Валерий Лавский

