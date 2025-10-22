Литва денонсировала договор с Россией о взаимных поездках граждан

Правительство Литвы по инициативе МИДа денонсировало двустороннее соглашение с Россией о взаимных поездках граждан. Свое решение литовские власти обосновали тем, что это соглашение «на практике не применяется и уже неактуально», передает LRT.

Договор был заключен в 2002 году для упрощения порядка поездок, транзита и временного пребывания граждан Литвы в России и россиян в Литве. Документ потерял актуальность после вступления Литвы в Шенгенское безвизовое пространство и принятия ЕС решения о выдаче виз россиянам в упрощенном порядке в 2007 году. По данным литовского МИДа, действие соглашения было официально приостановлено с началом российской военной операции на Украине в 2022 году. После этого при рассмотрении заявлений на получение шенгенских виз россиянами стали применять общие правила Европарламента.

В мае 2024 года правительство Литвы говорило о планах расторгнуть двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, заменив их многосторонними соглашениями. В октябре того же года Литва расторгла действовавшее 30 лет соглашение о морском судоходстве с Россией.