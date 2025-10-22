Скончалась бывший руководитель ТФОМС Любовь Наумова

Вчера на 73-м году жизни скоропостижно скончалась экс-руководитель территориального отделения ФОМС в Приволжском федеральном округе Любовь Наумова. Информацию об этом сообщил близкий к семье госпожи Наумовой. Церемония прощания состоится в четверг, 23 октября.

Любовь Наумова родилась 16 мая 1953 года. Окончила Пермский педагогический институт, Санкт-Петербургский институт страхования. В 1996 году была назначена исполнительным директором Пермского областного фонда обязательного медицинского страхования. В 1997–2001 годах Любовь Наумова была депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва. Была также организатором многопрофильного медицинского центра «Дейна».