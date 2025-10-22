Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 31% за 15 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова представила данные, согласно которым смертность от новообразований за 15 лет уменьшилась на 24%. От болезней системы кровообращения — на 31%. Слова вице-премьера на конгрессе «Национальное здравоохранение» приводит «Интерфакс».

Износ инфраструктуры здравоохранения за те же 15 лет снизился более чем в два раза, добавила госпожа Голикова. Объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос в 45 раз и превысил 1,5 млн пациентов по итогам прошлого года. Финансирование медпомощи за счет всех источников выросло до 5,6 трлн руб., средства ОМС увеличились до 3,5 трлн руб.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в России с 2000 года почти на 34% снизился показатель смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. За последние шесть лет число пациентов, умерших от болезней системы кровообращения, сократилось на 28,5 тыс. человек. Также за шесть лет на 25% сократилось число смертей от инфаркта миокарда, на 18% — от острого нарушения мозгового кровообращения.

Полина Мотызлевская