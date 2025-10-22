Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Озерске осудили директора управляющей компании за хищение более 2 млн рублей

Озерский городской суд признал директора управляющей компании виновной в мошенничестве. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии и штраф 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в 2023-2024 годах директор УК заключила от имени организации с самозанятым фиктивные договоры оказания услуг, тем самым похитив более 2,1 млн руб., принадлежащие компании.

Подсудимая признала вину. Исполнение наказания отсрочено до момента, когда ребенку обвиняемой исполнится 14 лет.

Ольга Воробьева

