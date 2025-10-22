В Оренбурге у входа в «пушкинский» музей установили скульптуру кота ученого
В Оренбурге у Музея истории установили бронзовую скульптуру кота ученого из пролога к поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Ее поставили под дубом рядом с памятником поэту. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Местоположение скульптуры выбрано не случайно. Музей часто называют «пушкинским» из-за памятника поэту у входа.
Кроме того, в самом учреждении находится зал, посвященный пребыванию Александра Пушкина в Оренбурге. По замыслу авторов проекта, новая скульптура создает атмосферу сказочного мира классика.