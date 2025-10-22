РКН: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp сократила вызовы мошенников на 40%

Частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) уменьшило количество вызовов от мошенников на 40%, сообщил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2025».

«С 2024 года мошенничество с использованием голосовых сервисов Telegram и WhatsApp кратно увеличилось»,— отметил Олег Терляков (цитата по ТАСС).

На данный момент, по словам господина Терлякова, необходимо снизить риски мошенничества в национальном мессенджере Max. Замглавы РКН отметил слаженную работу ведомств и операторов связи, в том числе VK, по своевременному налаживанию каналов для поиска и блокировки нежелательных и преступных аккаунтов.

РКН сообщил о частичном ограничении звонков в иностранных мессенджерах в России 13 августа. Причиной стало то, что мошенники часто использовали Telegram и WhatsApp для вымогательства денег, а преступные группировки — для привлечения россиян в террористическую деятельность.