Володин предложил отменить льготные налоги для устриц

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что устрицы не должны облагаться налогами по льготной шкале, хотя и входят в категорию детского питания. По словам господина Володина, этот не продукт массового потребления.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас рыбопродукты облагаются по льготной шкале. Так? Так. Но они разные все. Устрицы. Идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления»,— пояснил спикер Госдумы во время обсуждения проекта бюджета на 2026-2028 годы (цитата по «Интерфаксу»).

Те, кто устрицы «полюбил», могут «платить другую цену за них», убежден господин Володин. Такой стратегии он призвал придерживаться для «налогообложения сверхдоходов».