Два человека пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

Грайворонский округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. При ударе дронов пострадали два человека, в том числе девятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Атака произошла накануне. Родители раненой девочки обратились в больницу только сегодня. У ребенка диагностировали осколочное ранение ноги.

В селе Головчино при ударе БПЛА по спецтехнике ранен водитель. Мужчину с баро- и минно-взрывной травмами доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода.