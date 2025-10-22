Нижегородская область хочет получить десять недостроев Минобороны РФ

Региональные власти ведут переговоры с Министерством обороны по передаче объектов незавершенного строительства. Как сообщил источник «Ъ-Приволжье», речь идет о десяти недостроенных многоквартирных жилых домах в Сормовском и Советском районах Нижнего Новгорода, строительство которых было заморожено военными около десяти лет назад. Регион рассчитывает получить эти объекты в собственность, чтобы иметь возможность достроить жилье своими силами. Тогда в областном центре появятся дополнительно около тысячи квартир под расселение, часть жилья после ввода домов предполагается передать для военнослужащих.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пока переговоры не увенчались каким-либо решением. В правительстве Нижегородской области, инициировавшем вопрос с передачей недостроев, отказались от комментариев.

Впрочем, подобные вопросы с военным ведомством решаются трудно. Например, в 2000-х годах администрация Нижнего Новгорода намеревалась получить жилой комплекс товарищества «Социальная инициатива» на Медицинской улице, строительство которого велось на землях Минобороны и было остановлено. Власти, решившие достроить этот ЖК, потратились на изготовление проектной документации и получили на нее положительное заключение госэкспертизы. В итоге военные отказались заключать с администрацией договор о передаче земельного участка с недостроем. Поэтому муниципальный проект не пригодился, обманутых соинвесторов «Социальной инициативы» расселял областной бюджет, а простаивавший почти двадцать лет недостроенный ЖК окончательно обветшал и пришел в негодность. Заброшенную постройку на Медицинской выкупил и снес застройщик «Объектстрой» — на освобожденном участке сейчас строится новый жилой комплекс.

Иван Сергеев