Почти 6 млн россиян проверили репродуктивное здоровье в 2025 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за девять месяцев 2025 года репродуктивное здоровье на диспансеризации проверили почти 6 млн россиян. По оценке вице-премьера, в этом году темпы проведения медосмотров выросли — за весь прошлый год их прошли почти 7 млн человек. Слова госпожи Голиковой на конгрессе «Национальное здравоохранение» приводит ТАСС.

Репродуктивное здоровье россиян оценивается в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в прошлом году при диспансеризации нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 12,9% взрослых женщин и 2,1% мужчин. Среди подростков 15-17 лет такие проблемы обнаружены у 4% юношей и 5% девушек.

Полина Мотызлевская