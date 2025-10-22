Начальника женской колонии во Владимирской области взяли с поличным за взятку

Во Владимирской области задержали начальника женской исправительной колонии № 1. Его взяли с поличным при попытке получить деньги от осужденной, сообщили в управлении СКР по региону. Возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, обвиняемый 13 октября получил через посредницу 150 тыс. руб. от подсудимой. За это начальник колонии должен был перевести осужденную на участок работы с облегченными условиями труда.

При задержании фигурант попытался выкинуть пакет с деньгами. Он признал вину во время допроса. Суд отправил главу ИК № 1 под домашний арест.

Никита Черненко