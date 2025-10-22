В ВТБ сообщили об упрощении оплаты коммунальных услуг

ВТБ упростил оплату коммунальных услуг в своем онлайн-банке. Теперь пользователи могут оплачивать счета за ЖКУ и интернет, указывая только адрес недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточнили в банке, это избавляет от необходимости помнить лицевые счета и реквизиты поставщиков, делая процесс оплаты быстрее и удобнее. Особенно это актуально для клиентов, управляющих платежами по нескольким объектам недвижимости.

На странице объекта отображается информация о поставщиках услуг, а все операции по категориям «Коммунальные услуги», «Интернет и ТВ» сохраняются в истории. Это помогает клиентам отслеживать и анализировать свои расходы.

Евгений Чернов