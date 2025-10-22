Самарское Минобрнауки отреагировало на проблемы с питанием школьников из многодетных семей
Министерство образования Самарской области разъяснило правила предоставления бесплатного питания в образовательных учреждениях детям из многодетных семей. Это произошло после публикаций в соцсетях о проблемах с оформлением документов для получения этой услуги.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В министерстве уточнили, что родители (законные представители) должны предоставить в образовательную организацию только заявление и документ, удостоверяющий их личность. Остальные документы образовательная организация получает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.