«Налоговая эволюция не спрашивает, готовы ли вы к изменениям»

В налоговый кодекс с 2026 года планируют внести целый список поправок. Если законопроект примут, предпринимателям, которые работают по упрощенной системе, жить станет гораздо сложнее. Лимит доходов для освобождения от НДС на УСН снизят с 60 до 10 млн руб. Эксперты считают, что логичным шагом для малого бизнеса станет переход на автоматизированную упрощенку. Ее пока не затронуло уменьшение порога годовой выручки. Директор ГК «Авуар» Лейла Табатадзе рассказала „Ъ-Южный Урал“, в чем преимущество АУСН и кому подходит этот налоговый режим.

Фото: фото из личного архива Лейлы Табатадзе

«Сентябрьские поправки Минфина в Налоговый кодекс взорвали профессиональное сообщество. На фоне повышения НДС до 22% и радикального снижения лимитов для спецрежимов автоматизированная упрощенка выглядит единственным убежищем для предпринимателей, особенно до конца 2027 года, пока действует эксперимент.

АУСН — это режим для малого бизнеса с оборотом до 60 млн руб. и штатом до пяти человек. Никаких страховых взносов (включая ИП «за себя»), минимальная отчетность, автоматизация расчетов через ФНС и банки-партнеры, ставки 8% на доходы или 20% на доходы минус расходы, с минимальным налогом 3%. Социальные отчисления? Только на травматизм. Условия просты: регистрация в реестре, безналичные расчеты, сотрудники — резиденты РФ, никаких филиалов и совмещения режимов.

78% опрошенных нами ИП рассматривают переход на АУСН. 43% компаний микробизнеса соответствуют критериям режима. С начала проведения эксперимента к нему присоединилось более 60 регионов. Челябинская область участвует с 1 января 2025 года.

По данным ФНС, в России 3,2 млн юрлиц, из них 2,28 млн — МСП. Около 1,2–1,5 млн компаний, особенно микробизнес с оборотом 20–30 млн руб., вписываются в параметры АУСН. Это, например, челябинские кафе, магнитогорские мастерские, копейские онлайн-магазины. Пока законопроект держит лимит в 60 млн руб., детали ждем в ноябре 2025-го после второго чтения. Но даже если его урежут, скажем, до 10 млн руб. микробизнесу АУСН дает фору: автоматизация снижает издержки, а отсутствие взносов сохраняет ликвидность.

Эксперимент АУСН ограничен сроком до 2027 года, и его будущее зависит от итогов. Это окно возможностей для микробизнеса: вы минимизируете налоги и упрощаете учет. Лимит в пять сотрудников стимулирует оптимизацию бизнес-процессов переход на аутсорсинг, внедрение ИИ.

АУСН — не панацея, но важный шаг к цифровой трансформации малого бизнеса. Для микропредприятий это шанс выйти из тени, для государства — возможность получить прозрачную экономическую картину. Помните: налоговая эволюция не спрашивает, готовы ли вы к изменениям. Главный вызов — сохранить баланс между контролем и свободой предпринимательства».

Записала Карина Кальярова