В УДП не открылось обновление

Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор по уголовному делу о махинациях при доработке веб-сайтов управления делами президента (УДП) РФ. Уголовное преследование экс-начальника управления информации и связи УДП Виталия Надраги, представлявшего заказчика, прекратили за истечением срока давности. Исполнители же контракта получили небольшие сроки.

Бывший начальник управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталий Надраг

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Оглашение приговора в Тверском райсуде Москвы заняло 22 октября несколько минут. Согласно ему, учредитель петербургского ООО «Диаком» Игорь Дыба и экс-сотрудница ООО «Лаборатория творчества» Рита Мазурова были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и осуждены на четыре и три года колонии общего режима соответственно. Одновременно суд назначил им штрафы в размере 500 тыс. и 400 тыс. руб., а также взыскал с них по иску УДП 1,957 млн руб.

При этом к Рите Мазуровой была применена отсрочка исполнения наказания до достижения ее дочерью 2021 года рождения 14-летнего возраста. Находившегося под запретом определенных действий Игоря Дыбу взяли под стражу в зале суда. Женщина покинула суд в сопровождении адвоката.

Назначенные сроки оказались ниже запрошенных накануне прокурором. Обвинение требовало для Игоря Дыбы и Риты Мазуровой семь и шесть лет колонии с аналогичными штрафами.

В основу дела легли материалы проверки УДП сотрудниками ФСБ, проведенной еще в 2020 году. Выяснили, что ООО «Диаком» при исполнении программы по развитию автоматизированной информационной системы «Кадры» УДП был причинен ущерб почти в 2 млн руб.

После подписания контракта заказчик передал подрядчику рабочие копии системы, не содержавшие секретной информации. А Игорь Дыба заключил договоры с субподрядчиками по всем разделам технического задания и разработки пакетов обновлений системы.

Когда было все готово, доработанные версии «развернули на внешнем сервере», предоставив доступ к ним приемной комиссии заказчика, которая после проверки подписала акты выполненных работ.

Заодно заказчику по актам были переданы на флеш-накопителях «архивы с результатами работ». Однако впоследствии некоторые программы перестали открываться.

Поскольку акты приемки работ подписывались начальником управления информации и связи УДП Виталием Надрагой, ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Мотивом совершения преступления следствие посчитало не корысть, а «карьерные соображения». Чиновник, очевидно, стремился как можно быстрее доложить о выполненных работах, чтобы обеспечить себе премии и возможный рост по службе.

Слушания дела в суде начались еще в апреле 2024 года, но до приговора дошли только программисты. В конце декабря 2024 года по ходатайству адвоката уголовное преследование сотрудника УДП было прекращено в связи с истечением срока давности по вмененной ему в вину статье УК. К тому времени он, кстати, отбыл пятилетний срок (с учетом времени, проведенного в СИЗО) по аналогичному делу — о невыполнении контракта УДП с другим подрядчиком. Благодаря этому в конце декабря фигурант оказался на свободе.

В свою очередь, адвокат осужденного Дыбы Ирина Скурту заявила “Ъ”, что обжалует приговор. В частности, она полагает, что обвинение построено на ненадлежащих выводах экспертов.

По ее словам, у последних обновления программного продукта не открылись, потому что не использовалась «базовая копия сайта». В результате был сделан «ложный вывод», что «работы не выполнены».

