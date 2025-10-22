Сборная Совфеда по футболу победила команду правительства Тульской области
Футбольная команда Совета федерации (СФ) победила сборную правительства Тульской области. Об этом сообщила на пленарном заседании верхней палаты ее спикер Валентина Матвиенко.
Товарищеская встреча, приуроченная к Дням Тульской области в СФ, закончилась со счетом 3:1.
В сборной Совфеда голами отметились сенаторы Сергей Брилка (Иркутская область), Андрей Шохин (Владимирская область) и Александр Брыксин (Курская область).
«Я могу уже даже не смотреть список. Они (фамилии.—"Ъ") повторяются,— отметила госпожа Матвиенко. — Алло, сенаторы, коллеги, а где ваша спортивная форма?».
Спортивные состязания стартовали 20 сентября. Политики также соревновались в шахматах, хоккее, волейболе и стрельбе.
В шахматах со счетом 14:11 победу одержал СФ. Губернатор региона Дмитрий Миляев уступил в партии сенатору-гроссмейстеру Сергею Карякину. Туляки победили в волейболе (2:1) и хоккее (6:5). Валентина Матвиенко отдельно отметила мастерство сенатора от Тульской области Михаила Борщева, сыгравшего в хоккейном матче на позиции вратаря. Соревнования по стрельбе закончились ничьей (124:124).