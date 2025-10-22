Главу района в Омской области уволили в связи с утратой доверия

По иску прокуратуры в Омской области главу Знаменского района досрочное освободили от должности. Также в доход государства конфискованы доходы чиновника и его супруги в размере 280 тыс. руб., законность которых они не смогли подтвердить, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой установлено, что глава района передал в аренду индивидуальному предпринимателю свое недвижимое имущество под организацию магазина. «В нарушение законодательства о противодействии коррупции получал прибыль, которую скрывал и не отражал в декларациях о доходах»,— говорится в сообщении.

На момент рассмотрения иска чиновник покинул должность по собственному желанию. Однако по требованию ведомства его увольнение было переквалифицировано на «в связи с утратой доверия».

Александра Стрелкова