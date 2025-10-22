Российская армия ударила «Кинжалами» по объектам энергетики ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, цель была достигнута, все объекты поражены. Удары произведены в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам» на территории России, пояснили в Минобороны.

Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 224 беспилотника самолетного типа.